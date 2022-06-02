В столице Татарстана пройдет забег «Ночная Казань — 2022» — город ждет новое перекрытие дорог

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани пройдет легкоатлетическое мероприятие «Ночная Казань — 2022», в связи с чем ряд дорог будет ограничен для движения транспорта, об этом сказано в сборнике мэрии города.



На время подготовки и проведения забега в столице Татарстана ограничат движение:

с 23 часов 16 июля до 00.45 17 июля на Кремлевской дамбе (по направлению от ул. Батурина до ул. Декабристов, приостановление двух крайних полос движения);

с 23 часов 16 июля до 00.45 17 июля на подъеме с ул. Батурина на Кремлевскую дамбу, ограничение движения;

с 23 часов 16 июля до 00.45 17 июля по ул. Декабристов (по направлению от Кремлевской дамбы до ул. С. Хакима, приостановление двух крайних полос движения);

с 23 часов 16 июля до 01.15 17 июля по ул. С. Хакима (по направлению от ул. Декабристов до ул. Ф. Амирхана, приостановление двух направлений движения);

с 23 часов 16 июля до 01.30 17 июля по ул. Ф. Амирхана (от ул. С. Хакима до моста «Миллениум», приостановление направления движения), на мосту «Миллениум» (направление от ул. С. Хакима до ул. Вишневского, приостановление направления движения);

с 23.15 16 июля до 01.40 17 июля по ул. Подлужной (от съезда с моста «Миллениум» до ул. Подлужной, 17 (ЖК Европейский»), приостановление двух направлений движения).

Комитету физической культуры и спорта исполкома Казани поручено содействовать при подготовке и проведении мероприятия, комитету по транспорту исполкома — проинформировать о перекрытии дорог и изменении маршрутов общественного транспорта, а комитету внешнего благоустройства — скорректировать график проведения ремонтно-строительных работ по маршруту соревнований, провести комплексные мероприятия по благоустройству подъездных путей и мест парковки транспорта и др.

Управлению МВД России по Казани рекомендовано организовать охрану общественного порядка в мерах подготовки и проведения мероприятия, отделу ГИБДД по Казани — обеспечить контроль за соблюдением безопасности дорожного движения. Управлению здравоохранения Минздрава Татарстана рекомендовано обеспечить медицинское обслуживание участников мероприятия на договорной основе. Контроль за исполнением постановления возложен на замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитову.

В прошлом году забег «Ночная Казань» и велогонка «Tour de Tatarstan. Kazan» переносились — организаторы объяснили это непростой ситуацией с заболеваемостью COVID-19.

Маргарита Головатенко