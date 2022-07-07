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Камиль Фазылзянов вернулся в «Ак Барс» после аренды в «Адмирале»

11:41, 07.07.2022
Камиль Фазылзянов вернулся в «Ак Барс» после аренды в «Адмирале»
Фото: ak-bars.ru

Камиль Фазылзянов вернулся в казанский «Ак Барс» после аренды в «Адмирале», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Контракт защитника рассчитан до конца сезона-2022/23.

24-летний хоккеист провел сезон-2021/22 в «Адмирале», сыграв за команду 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ, и набрал 2 (1+1) очка.

На этой неделе сообщалось, что «Ак Барс» заключил просмотровый контракт с защитником Максимом Чудиным. Соглашение действует до конца предсезонной подготовки. 32-летний спортсмен выступал в сезоне-2020/21 в составе «Авангарда».

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Маргарита Головатенко
СпортХоккейОбщество Татарстан

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