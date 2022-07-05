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Максим Чудинов заключил просмотровый контракт с «Ак Барсом»

16:22, 05.07.2022
Максим Чудинов заключил просмотровый контракт с «Ак Барсом»
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» и защитник Максим Чудин заключили просмотровый контракт. Соглашение действует до конца предсезонной подготовки.

32-летний защитник в сезоне 2020/21 выступал в составе «Авангарда».

Всего в КХЛ хоккеист провел 669 матчей, в которых набрал 232 очков при показателе полезности +100, сообщает пресс-служба клуба.

На прошлой неделе стало известно о переходе 30-летнего нападающего Станислава Галиева в казанский «Ак Барс» из московского «Динамо». Контракт с нападающим рассчитан до конца сезона 2022/23.

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Татьяна Леухина
СпортХоккей Татарстан

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