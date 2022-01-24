В России упростили правила закупки лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями

Фото: Максим Платонов

Российское правительство упростило правила закупки лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. Так, в более короткие сроки необходимые препараты будет предоставлять фонд «Круг добра».

Например, закупка лекарств будет осуществляться сразу же после их регистрации в стране, причем еще до того, как препараты поступят на рынок. Это касается и самого дорогого в мире медикамента «Золгенсма», предназначенного для лечения спинальной мышечной атрофии.

Фото: pixabay.com

Отмечается, что в этом году на помощь тяжело больным детям в бюджете страны предусмотрели почти 80 млрд рублей.

Недавно стало известно, что в России ведется разработка и клинические исследования ряда новых препаратов для лечения COVID-19. Они уже оттестированы, есть заключение специалистов, лабораторий, публикации в международной литературе, которые подтверждают эффективность использования.



Диана Жиленкова