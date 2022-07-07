Завод «Москвич» в партнерстве с КАМАЗом приступает к созданию платформы для одноименного электромобиля

Фото: Максим Платонов

На заводе «Москвич» началась работа над созданием платформы для одноименного электромобиля. Разработка началась с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



На первом этапе на заводе будут заниматься крупноузловой сборкой машин из дружественных стран, второй этап предполагает более глубокую локализацию производства. По словам Собянина, запланированные работы сложны, также есть много «логистических, технологических и финансовых вызовов».

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин отметил, что компании почетно быть партнером в этом проекте:

— <…> легковой автопром в сегодняшних условиях санкционного давления у нас оказался за чертой здравого смысла, честно сказать, просто кончился. (...) Наличие профессионального коллектива является ключевым вопросом, (благодаря) которому мы готовы заниматься этим проектом. Дружественные страны пока с удовольствием предоставляют свои услуги с целью заполнения российского рынка. Возможности в сегодняшних условиях при наших навыках проектирования очень большие, мы уверены, что за короткий промежуток сможем сделать продукт и локализованный, и имеющий вес, — приводит его слова «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

Московским автозаводом с 1998 года владела французская Renault. В марте 2022 года она объявила о том, что закрывает предприятие и покидает российский рынок. Завод передали в управление Москве в мае этого года и переименовали из ЗАО «Рено Россия» в АО «Московский автомобильный завод «Москвич».

О том, что КАМАЗ будет основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода, стало известно в мае.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко