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В Казани начался суд над бизнесменом, вернувшим похищенную субсидию 2,6 млн

09:18, 07.07.2022 2
В Казани начался суд над бизнесменом, вернувшим похищенную субсидию 2,6 млн
Фото: realnoevremya.ru

Накануне Вахитовский суд Казани приступил к рассмотрению дела о мошенничестве в отношении бывшего гендиректора и учредителя ООО «Русман» Марата Азильгареева. Вину бизнесмен признает частично, однако ущерб в 2,577 млн рублей уже возместил полностью, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Вахитовского района.

По версии силовиков, в 2015—2016 годах подсудимый от лица своей фирмы обманом получил субсидию через Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Татарстана. Он представил заведомо недостоверные сведения о том, что на бюджетные деньги планируется приобрести токарный станок и развивать производство. В действительности схожий станок в компании уже имелся, но впоследствии был продан, а субсидия похищена, изложила суть обвинения помощник прокурора района Кристина Соловьева.

Далее на заседании допросили свидетелей и представителя потерпевшего госучреждения, который подтвердил позицию защиты о погашении ущерба.

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Ирина Плотникова
ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыБюджет Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:59
    Ну, и зачем об этом писать? Что в данном сюжете интересного? Какие выводы должны сделать читатели из прочитанного? Или это просто художественное чтиво?
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  • Анонимно 12:18
    Может, у него был старый изношенный станок? Потребовалось заменить
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