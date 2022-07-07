Эксперт назвал возможные причины снижения цены нефти Brent

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович объяснил, почему стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $100 за баррель впервые с 25 апреля. Об этом сообщает RT.



— Сейчас в моменте могла повлиять новость про очередные локдауны в Китае, которые снижают потребление нефти. В целом в будущем будут иметь значение многие факторы: будет ли усиливаться западное давление на Россию, что будет происходить с соблюдением Западом собственных санкций в отношении России, — отметил он.

Фото: pixabay.com

В дальнейшем на понижение цен может повлиять визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию.

— Если он съездит и там договорится об увеличении добычи, то, возможно, цена вниз уйдет. Если не договорится об этом (выяснится, что у Саудовской Аравии мало свободных мощностей), значит реакция будет противоположной, — рассказал Митрахович.

В среду стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $100 за баррель впервые с 25 апреля. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе 2022 года подешевел на 3,74% — до $95,78 за баррель.



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Татьяна Леухина