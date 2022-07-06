Стоимость нефти Brent опустилась ниже $100 за баррель

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $100 за баррель впервые с 25 апреля. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 17.39 мск стоимость Brent снижалась на 3,79% — до $98,88 за баррель.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе 2022 года подешевел на 3,74% — до $95,78 за баррель, пишет ТАСС.

В начале июня премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что потолок допустимой закупочной цены на российскую нефть могут установить на уровне в половину от ее нынешней стоимости. Также страны G7 хотят предотвратить дальнейшие скачки цен на нефть. Несмотря на то, что западные санкции против России действуют, это автоматически не приводит к снижению доходов РФ.

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Татьяна Леухина