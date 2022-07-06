Минэкономразвития: годовая инфляция в России с 25 июня по 1 июля замедлилась до 16,19%

Инфляция в России с 25 июня по 1 июля замедлилась до 16,19% в годовом выражении против 16,22% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации», подготовленном Минэкономразвития РФ.

На неделе c 25 июня по 1 июля 2022 года инфляция ускорилась до 0,23% в связи с ежегодной индексацией тарифов жилищно-коммунальных услуг.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Основной сдерживающий эффект на инфляцию оказывает продовольственный сегмент (–0,38% по итогам недели), где сохраняются высокие темпы снижения цен на овощи и фрукты, а также замедляется рост цен на другие продукты питания.

Росстат на неделе с 18 по 24 июня в России зафиксировал нулевую инфляцию. С начала года цены выросли на 11,51%. Годовая инфляция в России достигла 16,22%.



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Татьяна Леухина