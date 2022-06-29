Росстат зафиксировал нулевую инфляцию в России

На неделе с 18 по 24 июня в России была зафиксирована нулевая инфляция. Такие данные приводит Росстат.

С начала года цены выросли на 11,51%. Годовая инфляция в России достигла 16,22%.

За период с 18 по 24 июня подорожали: конфеты шоколадные (на 1%), маргарин (0,7%), колбасы вареные и печенье (0,5%), баранина, рис и соль (0,4%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Снизились цены: на сахарный песок (на 2,6%), яйца куриные и вермишель (на 0,5%), свинину (на 0,4%), крупу гречневую (0,3%).

Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,9%, в том числе капуста белокочанная (на 13,6%), свекла столовая (на 6,3%), помидоры (на 5,8%), картофель (на 5,7%), лук репчатый (на 5,4%), бананы (на 3,9%), морковь (на 3,8%), яблоки (на 0,4%).

В начале июня инфляция в России замедлилась до 16,69% в годовом выражении против 17,02% неделей ранее.



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Татьяна Леухина