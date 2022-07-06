В Казани директора стройфирмы обвиняют в уклонении от налогов на 56 млн рублей

Фото: «Реальное время»

В Вахитовский суд Казани направлено дело 46-летнего руководителя строительной компании. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 56 млн рублей, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.



По версии следствия, с января 2016 года по март 2019 года директор фирмы умышленно представил в налоговую инспекцию декларацию с ложными сведениями о финансово-хозяйственных отношениях с 34 юридическими лицами.

По данным источников «Реального времени», среди клиентов компании были IKEA и несколько раскрученных сетей общепита.

В обеспечение гражданских исков и возможной конфискации имущества наложен арест на активы предприятия.

Вину руководитель не признает.