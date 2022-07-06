В этом году паломничество в Мекку совершат около миллиона мусульман — это много или мало?
В этом году хадж в Мекку совершат около миллиона мусульман. Официально он начнется завтра.
Как пишет «Интерфакс», все паломники должны пройти полный курс вакцинации от коронавируса. Среди них — 850 тыс. человек, которые прибыли в Саудовскую Аравию из других стран.
Паломники не могут быть старше 65 лет, они должны иметь 10-летний биометрический загранпаспорт со сроком окончания действия не менее шести месяцев на дату поездки. Кроме того, они должны быть вакцинированы от коронавируса «Спутником V». Перед поездкой им необходимо сдать ПЦР-тест.
Напомним, первые две группы паломников из Татарстана отправились в хадж еще в конце июня. В этом году Духовному управлению мусульман республики выделена квота на 810 мест на хадж в Мекку и Медину. Всего для мусульман России предусмотрено 11 318 мест.
Хадж в Мекку в 2022 году совершат около миллиона человек — это:
- В 16,6 раза больше, чем в 2021-м — из-за пандемии COVID-19 в прошлогоднем хадже приняли участие всего 60 тыс. паломников. Все они были из Саудовской Аравии.
- В 1 000 раз больше, чем в 2020-м — тогда только 1 000 человек смогли совершить хадж.
- Половина от постоянного населения Мекки — оно составляет около 2 миллионов человек.
- В 2,5 раза меньше, чем в допандемийный период — официально совершали паломничество 2,5 миллиона мусульман.
- В 4 раза меньше неофициального числа паломников в Мекку до начала пандемии — 4 миллиона человек.
- В 12 раз меньше планируемого количества паломников — в 2009 году говорили, что в 2020-м Мекка сможет принять одновременно 12 миллионов мусульман.
- В 19 раза меньше числа паломников, принявших участие в умре в 2019 году, — 19 миллионов мусульман. Это еще одна форма паломничества в Мекку, которое, в отличие от хаджа, можно совершить в любое время.
Справка
Хадж — паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей в определенное время.
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