В этом году паломничество в Мекку совершат около миллиона мусульман — это много или мало?

В этом году хадж в Мекку совершат около миллиона мусульман. Официально он начнется завтра.

Как пишет «Интерфакс», все паломники должны пройти полный курс вакцинации от коронавируса. Среди них — 850 тыс. человек, которые прибыли в Саудовскую Аравию из других стран.

Паломники не могут быть старше 65 лет, они должны иметь 10-летний биометрический загранпаспорт со сроком окончания действия не менее шести месяцев на дату поездки. Кроме того, они должны быть вакцинированы от коронавируса «Спутником V». Перед поездкой им необходимо сдать ПЦР-тест.

Напомним, первые две группы паломников из Татарстана отправились в хадж еще в конце июня. В этом году Духовному управлению мусульман республики выделена квота на 810 мест на хадж в Мекку и Медину. Всего для мусульман России предусмотрено 11 318 мест.

Хадж в Мекку в 2022 году совершат около миллиона человек — это:

В 16,6 раза больше , чем в 2021-м — из-за пандемии COVID-19 в прошлогоднем хадже приняли участие всего 60 тыс. паломников. Все они были из Саудовской Аравии.

, чем в 2021-м — из-за пандемии COVID-19 в прошлогоднем хадже приняли участие всего 60 тыс. паломников. Все они были из Саудовской Аравии. В 1 000 раз больше , чем в 2020-м — тогда только 1 000 человек смогли совершить хадж.

, чем в 2020-м — тогда только 1 000 человек смогли совершить хадж. Половина от постоянного населения Мекки — оно составляет около 2 миллионов человек.

от постоянного населения Мекки — оно составляет около 2 миллионов человек. В 2,5 раза меньше , чем в допандемийный период — официально совершали паломничество 2,5 миллиона мусульман.

, чем в допандемийный период — официально совершали паломничество 2,5 миллиона мусульман. В 4 раза меньше неофициального числа паломников в Мекку до начала пандемии — 4 миллиона человек.

неофициального числа паломников в Мекку до начала пандемии — 4 миллиона человек. В 12 раз меньше планируемого количества паломников — в 2009 году говорили, что в 2020-м Мекка сможет принять одновременно 12 миллионов мусульман.

планируемого количества паломников — в 2009 году говорили, что в 2020-м Мекка сможет принять одновременно 12 миллионов мусульман. В 19 раза меньше числа паломников, принявших участие в умре в 2019 году, — 19 миллионов мусульман. Это еще одна форма паломничества в Мекку, которое, в отличие от хаджа, можно совершить в любое время.

Дарья Пинегина