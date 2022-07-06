В Татарстане за сутки зарегистрировали 40 случаев заражения COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 6 июля в Татарстане выявлено 152 806 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 149 406 человек, в том числе 72 за минувшие сутки. Госпитализировали еще 37 заболевших.

За весь период в регионе умерли 1 995 человек. За сутки новых случаев смерти от COVID-19 зарегистрировано не было.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко