Курс доллара достиг 62 рублей впервые с 3 июня
Курс доллара поднялся выше 62 рублей впервые с 3 июня. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
По состоянию на 16.34 курс доллара достиг 62,2 рубля. Курс евро поднялся до 64,02 рубля впервые с 8 июня.
Вчера официальный курс доллара, установленный Банком России, увеличился на 1,3182 рубля, до 55,0858 рубля. Курс евро вырос на 82,52 копейки, до 57,1836 рубля.
На прошлой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что попытки искусственно вернуть курс рубля к прежним показателям могут привести к девальвации. Регулятор придерживается политики плавающего курса, потому что именно он дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям.
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