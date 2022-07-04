Официальный курс доллара вырос до 55,09 рубля, евро — до 57 рублей

Официальный курс доллара увеличился на 1,3182 рубля, до 55,0858 рубля. Курс евро вырос на 82,52 копейки, до 57,1836 рубля. Об этом сообщается на сайте Центробанка России.

2 июля курс доллара достигал 53,76 рубля, евро — до 56,3 рубля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце июня курс доллара 29 июня опустился в начале торгов до 51 рубля, обновив минимум с мая 2015 года. Курс евро опустился до 52,7 рубля впервые с октября 2014 года.



На прошлой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что попытки искусственно вернуть курс рубля к прежним показателям могут привести к девальвации. Регулятор придерживается политики плавающего курса, потому что именно он дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина