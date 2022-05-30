Казанским школьникам с начала года продали 17,5 тысячи билетов в музеи по «Пушкинской карте»

Фото: Ринат Назметдинов

С начала 2022 года казанским школьникам музеями было продано 17,5 тысячи билетов по «Пушкинской карте», сообщила заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Гузель Сагитова, говоря о культурном досуге детей.



Она упомянула о праздновании Дня защиты детей 1 июня. Главной площадкой праздника станет парк им. Горького. В парке «Черное озеро» будет организован концерт воспитанников «Школы рока».

Фото: Максим Платонов

По итогам первого квартала текущего года в Татарстане посещаемость музеев увеличилась на 17,8% по сравнению с тем же периодом 2021-го. В 2020 году в связи с антиковидными мерами количество посетителей татарстанских музеев снизилось почти на четверть. Однако в 2021-м допандемийный уровень почти восстановился, а на данный момент эти показатели превышены.

Увеличилась и посещаемость театров — в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го их стали посещать чаще на 37%.

Маргарита Головатенко