В Татарстане оборот платных услуг населению вырос на 14%

Фото: Максим Платонов

По итогам первых пяти месяцев 2022 года оборот платных услуг населению в Татарстане составил 142,3 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 14,2%, подсчитало «Реальное время» на основе данных Татарстанстата.

При этом с учетом индекса потребительских цен на услуги оборот платных услуг населению в Татарстане в январе — мае 2022 года составил 107,8% к аналогичному периоду прошлого года, отметили в ведомстве. По итогам первых пяти месяцев 2021-го показатель оценивался в 122,1 миллиарда рублей.

Фото: Татарстанстат

На бытовые услуги в общем объеме пришлось 20,7 миллиарда рублей, или 14,5%. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го их оборот по итогам января — мая этого года вырос на 26%.

В 2021 году татарстанцам оказали платные услуги на 301,1 миллиарда рублей, что на 9,4% больше, чем в 2020-м. Из них на бытовые услуги приходилось 43 миллиарда рублей.



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Татьяна Демина