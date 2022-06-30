В Казани отреставрируют дом, где жил Владимир Ленин — видео

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В Казани отреставрируют дом, где жил Владимир Ленин. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В нем Владимир Ульянов поселился со своей матерью в 1887 году и проживал в течение трех месяцев.

Бревна из старой части дома пронумеровали, чтобы их можно было разобрать и собрать после проведения специализированных работ в Лаишевском районе. После этого сруб вернут на прежнее место, предварительно укрепив фундамент.

Сегодня стало известно, что в августе этого года участники фестиваля-движения «Том Сойер Фест» отправятся в Свияжск, где отремонтируют деревянный дебаркадер.



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Татьяна Леухина