Владимир Путин оценил развитие Мордовии

Президент России Владимир Путин положительно оценил развитие Мордовии. Он обратил внимание на происходящие в регионе изменения.

«Мордовия демонстрирует хорошие результаты, темпы [развития], многое меняется. Я прекрасно помню Саранск еще несколько лет назад, как он выглядел тогда и как выглядит сейчас — другой город», — обратился Путин к избранному главе региона Артему Здунову на совещании с выбранными главами субъектов РФ.

При этом глава государства подчеркнул, что задач не становится меньше. Он заявил, что рассчитывает на сохранение темпа развития Мордовии.

В августе 2021-го Путин отметил, что Здунову «в наследство» досталась республика с «совершенно ненормальной закредитованностью». Глава государства пообещал помочь с решением этой проблемы, добавив, что работа в этом направлении уже ведется.

По данным ЦИК, Здунов на выборах главы Мордовии набрал 78,26% голосов избирателей.



Ольга Шагиева