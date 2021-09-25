Владимир Путин оценил развитие Мордовии
Президент России Владимир Путин положительно оценил развитие Мордовии. Он обратил внимание на происходящие в регионе изменения.
«Мордовия демонстрирует хорошие результаты, темпы [развития], многое меняется. Я прекрасно помню Саранск еще несколько лет назад, как он выглядел тогда и как выглядит сейчас — другой город», — обратился Путин к избранному главе региона Артему Здунову на совещании с выбранными главами субъектов РФ.
При этом глава государства подчеркнул, что задач не становится меньше. Он заявил, что рассчитывает на сохранение темпа развития Мордовии.
В августе 2021-го Путин отметил, что Здунову «в наследство» досталась республика с «совершенно ненормальной закредитованностью». Глава государства пообещал помочь с решением этой проблемы, добавив, что работа в этом направлении уже ведется.
По данным ЦИК, Здунов на выборах главы Мордовии набрал 78,26% голосов избирателей.
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