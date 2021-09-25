Новости общества

22:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Владимир Путин оценил развитие Мордовии

22:21, 25.09.2021
Владимир Путин оценил развитие Мордовии
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин положительно оценил развитие Мордовии. Он обратил внимание на происходящие в регионе изменения.

«Мордовия демонстрирует хорошие результаты, темпы [развития], многое меняется. Я прекрасно помню Саранск еще несколько лет назад, как он выглядел тогда и как выглядит сейчас — другой город», — обратился Путин к избранному главе региона Артему Здунову на совещании с выбранными главами субъектов РФ.

При этом глава государства подчеркнул, что задач не становится меньше. Он заявил, что рассчитывает на сохранение темпа развития Мордовии.

В августе 2021-го Путин отметил, что Здунову «в наследство» досталась республика с «совершенно ненормальной закредитованностью». Глава государства пообещал помочь с решением этой проблемы, добавив, что работа в этом направлении уже ведется.

По данным ЦИК, Здунов на выборах главы Мордовии набрал 78,26% голосов избирателей.

Ольга Шагиева
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также