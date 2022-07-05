Башкирский прокат самокатов придет в Казань «в обозримом будущем»

Фото: из соцсетей

В Казани может появиться третий сервис кикшеринга — Matur.city. Столица и еще несколько городов Татарстана входят в список приоритетных направлений его развития, сообщил «Реальному времени» менеджер по развитию Matur.city Дмитрий Богомолов.

По его словам, начать работу в Татарстане сервис может уже «в обозримом будущем». На сегодняшний день электросамокатами Matur.city могут воспользоваться жители Уфы, Сочи, Сириуса, Москвы, Красногорска и Ижевска.

Matur.city уже пытался зайти в Татарстан. Пилотной площадкой в прошлом году стали Набережные Челны, однако сервис «не нашел» понимания в муниципалитете.

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На сегодняшний день в Казани работают два сетевых сервиса кикшеринга Urent и Whoosh. Сезон аренды электросамокатов в столице Татарстана стартовал в конце апреля.

В Urent «Реальному времени» рассказывали, что в майские праздники — с 30 апреля по 10 мая — среди жителей Казани спрос на поездки на электросамокатах увеличился почти на 15%. Столица Татарстана оказалась одним из самых популярных городов по количеству поездок на этом виде транспорта.



Напомним, по требованию исполкома Казани в настоящее время установлены зоны ограничения скорости до 10—15 км/ч в местах большого пешеходного трафика — Кремлевская набережная, улица Баумана, набережная озера Кабан, рынок «Родина», вблизи Казанского кремля, а также на перекрестках, где высокая интенсивность движения, в парках и на оживленных улицах.



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Татьяна Демина