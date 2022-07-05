Акционеры «Автоприцеп-КАМАЗ» приняли решение не выплачивать дивиденды

Фото: Тимур Рахматуллин

Акционеры АО «Автоприцеп-КАМАЗ» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год, такая информация есть на сервере раскрытия корпоративной информации.



— Принято решение: дивиденды по результатам 2021 финансового года не объявлять и не выплачивать, — сказано в сообщении.

Также в связи с отсутствием чистой прибыли акционеры приняли решение не производить в 2021 году распределение прибыли, а еще не выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии за исполнение ими обязанностей в 2021 году.

В начале июня ПАО «КАМАЗ» выплатило доходы по ценным бумагам на 247,3 миллиона рублей. На выплаты по облигациям с регистрационным номером 4B02-07-55010-D-001P было направлено 50,1 миллиона рублей.

По биржевым облигациям КАМАЗ выплатил 2,8 миллиарда рублей. Общий объем займа по ним составлял 7 миллиардов.



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Маргарита Головатенко