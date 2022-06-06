КАМАЗ выплатил доходы по ценным бумагам на 247,3 миллиона рублей

ПАО «КАМАЗ» выплатило доходы по ценным бумагам на 247,3 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на портале центра раскрытия корпоративной информации.

— Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: общий размер выплаченных доходов по Биржевым облигациям: 247 300 000 рублей, — говорится в сообщении.

Размер выплаченных доходов на одну ценную бумагу по биржевым облигациям составил 49 рублей 46 копеек. Одна акция КАМАЗа, по данным «Тинькофф-инвестиций», стоит сейчас около 98 рублей. Продаются одни лотами по 10 штук. Облигации предприятия стоят от 399,24 до 1 001,9 рубля.

Выплаты предприятия произвело по пяти миллионам ценных бумаг. В сообщении указано, что доходы были выплачены в полном объеме.

В этом году совет директоров предприятия рекомендовал не выплачивать дивиденды по акциям за 2021 год. В прошлом году на эти цели выделили 381,9 миллиона рублей, за одну акцию выплачивали по 54 копейки.

Артем Гафаров