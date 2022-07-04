В Татарстане запустят пилотный проект по отправке сотрудников ряда ведомств в санатории

В Татарстане в текущем году реализуют пилотный проект по обеспечению санаторно-курортным лечением работников госучреждений республики, находящихся в ведении Министерства труда РТ, Министерства по делам молодежи РТ, Минспорта РТ, работников муниципальных организаций социального обслуживания, физической культуры и спорта, в области молодежной политики. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Сертификат на частичную или полную оплату путевки на санаторно-курортное лечение будут выдавать один раз в год. Право на его получение получат работники, среднемесячный доход которых за последний 12 месяцев, предшествующих шести календарным месяцам перед месяцем подачи заявления на получение сертификата, не превышает 500% прожиточного минимума.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Номинальная стоимость сертификата составит 25 тысяч рублей.

В конце апреля стало известно, что в Татарстане выросли цены на путевки в санатории — подорожание оценивается в 15—20% в сравнении с прошлым годом. Спрос на отдых в республиканских санаториях стимулировала программа туристического кешбэка. Так, ряд здравниц загружены на 60% и более, в июле и августе заполняемость составляет 35—45%. Уже летом и в конце весны — начале осени загруженность санаториев составляет 100%.



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Татьяна Леухина