В Татарстане цены на отдых в санаториях выросли на 15—20%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане выросли цены на путевки в санатории — подорожание оценивается в 15—20% в сравнении с прошлым годом, сообщил президент ассоциации «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев в ходе пресс-конференции.



По его словам, дальнейшие колебания цен будут зависеть от ситуации: при недостаточной загрузке цены упадут, при высоком спросе могут подняться еще больше.

Он отметил, что спрос на отдых в республиканских санаториях стимулировала программа туристического кешбэка. Так, ряд здравниц загружены на 60% и более, в июле и августе заполняемость составляет 35—45%. Уже летом и в конце весны — начале осени загруженность санаториев составляет 100%, передает РБК.

Фото: Максим Платонов

В настоящее время в Татарстане действуют около 40 санаторно-курортных учреждений, из которых свыше 50% входят в ассоциацию.

Маргарита Головатенко