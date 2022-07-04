Минцифры предложило передать частоты 24,25—27,5 гигагерца под сети 5G

Минцифры России предлагает передать частоты 24,25—27,5 гигагерца, которые используются радиорелейными станциями, в пользу сетей пятого поколения. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Также предлагается сделать гражданскими полосы в диапазоне 4 гигагерца.

— Перевод диапазона 4 гигагерца в «гражданский» поможет операторам упростить проведение необходимой экспертизы для сетей 5G и получить гарантии использования диапазона, — говорится в сообщении ведомства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Часть инициатив может вступить в силу уже в следующем году. Они помогут улучшить скорость интернета и облегчат внедрение 5G в России.

На прошлой неделе Минцифры России предупредило, что мобильные операторы перестанут использовать частоты 3,4—3,8 ГГц, которые использовались для фиксированного беспроводного доступа в интернет. Сейчас для развертывания сетей пятого поколения выбран диапазон частот 4,8—4,9 ГГц.

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Татьяна Леухина