Минцифры: мобильные операторы перестанут использовать частоты 3,4—3,8 ГГц для доступа в интернет

Фото: Максим Платонов (архив)

Мобильные операторы перестанут использовать частоты 3,4—3,8 ГГц, которые использовались для фиксированного беспроводного доступа в интернет. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры России.

— Операторы связи больше не будут использовать частоты в 3,4—3,8 ГГц, на которых они предоставляли услуги фиксированного беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX, — говорится в сообщений ведомства.

Фото: pixabay.com

Для абонентов ничего не изменится. Связь и интернет останутся на прежнем уровне, так как речь идет об устаревших технологиях, которые никак не влияют на конечного пользователя.

Сейчас для развертывания сетей пятого поколения выбран диапазон частот 4,8—4,9 ГГц.

В конце мая некоторые российские интернет-провайдеры получили от американской компании Google уведомления об отключении серверов, ускоряющих загрузку сервисов поисковой системы. Речь идет о серверах Google Global Cache. Это программно-аппаратный комплекс, позволяющий снизить нагрузку на магистральные сети связи и увеличить скорость доступа пользователей к собственным сервисам, в частности YouTube.



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Татьяна Леухина