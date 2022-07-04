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В Кировском районе Казани загорелся склад

19:59, 04.07.2022
В Кировском районе Казани загорелся склад
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Кировском районе Казани загорелось строящееся здание склада. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о густом черном дыме в районе улиц Можайского и Горьковское шоссе поступило в экстренные службы в 19:33.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

Прибывшие на место пожарные установили, что на Горьковском шоссе напротив дома №46 происходит пожар на первом этаже отдельно стоящего строящегося здания. Как рассказали «Реальному времени» очевидцы, горел склад.

В 19:55 пожарные подразделения ликвидировали открытое горение. Горел строительный мусор на площади 50 кв. м.

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Татьяна Леухина
ОбществоПроисшествия Татарстан

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