На территории Сабинского молочного комбината загорелось здание котельной
На территории ООО «Сабинский молочный комбинат» в пгт Богатые Сабы произошел пожар на двускатной кровле одноэтажного кирпичного здания котельной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстана.
Подразделения работают по второму автоматическому номеру вызова. Пострадавших нет. Людей внутри не было. Предприятие в стадии банкротства.
В 17:58 локализация на площади ориентировочно 400 кв. м. По предварительным данным, загорелся утеплитель на кровле. В 18:46 пожарные подразделения ликвидировали открытое горение.
В июне в Казани случился пожар в Алафузовском театре. Произошло возгорание в чердачном помещении с переходом на кровлю. Из здания самостоятельно эвакуировались порядка 80 человек.
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