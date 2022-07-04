На территории Сабинского молочного комбината загорелось здание котельной

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

На территории ООО «Сабинский молочный комбинат» в пгт Богатые Сабы произошел пожар на двускатной кровле одноэтажного кирпичного здания котельной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстана.

Подразделения работают по второму автоматическому номеру вызова. Пострадавших нет. Людей внутри не было. Предприятие в стадии банкротства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В 17:58 локализация на площади ориентировочно 400 кв. м. По предварительным данным, загорелся утеплитель на кровле. В 18:46 пожарные подразделения ликвидировали открытое горение.



В июне в Казани случился пожар в Алафузовском театре. Произошло возгорание в чердачном помещении с переходом на кровлю. Из здания самостоятельно эвакуировались порядка 80 человек.



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Татьяна Леухина