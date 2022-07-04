Путин присвоит уроженцу Казани, командующему войсками ЦВО звание Героя России

Командующему Центральным военным округом (ЦВО) генерал-полковнику Александру Лапину присвоят звание Героя России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

— С вашим предложением о присвоении командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего 8-й армией Южного военного округа генерал-майору Абачеву звания Героя России согласен. Соответствующий Указ Президента сегодня же будет подписан, — отметил глава государства.

Фото: kremlin.ru

Путин добавил, что Александр Лапин и генерал армии Сергей Суровикин сегодня уже докладывали о ходе выполнения поставленных задач, сообщается на сайте Кремля.

Александр Лапин — уроженец Казани. После окончания средней школы учился в Казанском химико-технологическом институте (1981—1982). После срочной службы поступил в Казанское высшее танковое командное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР, которое окончил в 1988 году. После окончания училища служил на должностях командира танкового взвода и танковой роты в Ленинградском военном округе и в Береговых войсках Северного флота. 22 ноября 2017 года указом президента РФ назначен на должность командующего войсками Центрального военного округа. С октября 2018 по январь 2019 года командовал группировкой войск в Сирийской Арабской республике.

На прошлой неделе Росгвардия учредила памятную медаль «Участнику специальной военной операции». Она будет вручаться военным и лицам, проходящим службу в Росгвардии и имеющим спецзвания полиции, а также госслужащим и работникам ведомства, принимавшим участие в спецоперации.



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Татьяна Леухина