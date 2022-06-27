В России учредили памятную медаль «Участнику специальной военной операции»

Фото: Минобороны России

Росгвардия учредила памятную медаль «Участнику специальной военной операции». Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

На лицевой стороне медали расположено изображение военного с автоматом на фоне серебристой ленты в виде латинской буквы Z. Над изображением краповым цветом — надпись «Участнику специальной военной операции».

Фото: скриншот

Медаль будет вручаться военным и лицам, проходящим службу в Росгвардии и имеющим спецзвания полиции, а также госслужащим и работникам ведомства, принимавшим участие в спецоперации. Также ее могут получить отличившиеся в оказании содействия в выполнении задач при проведении спецоперации.

В июне в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает приравнивание гражданских лиц, обеспечивающих выполнение задач в ходе спецоперации на Украине, к ветеранам боевых действий.



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Татьяна Леухина