В России за сутки выявлено 2 866 новых случаев COVID-19

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 2 866 человек. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 18 442 625 случаев заражения COVID-19.

Госпитализировано еще 568 заболевших. Это на 11,4% больше по сравнению с 3 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В связи с выздоровлением за сутки выписали 2 276 человек. Общее число вылечившихся от COVID-19 россиян достигло 17 869 964.

Умерли от COVID-19 еще 43 жителя России. В обшей сложности коронавирус стал причиной смерти 381 306 россиян.

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Татьяна Демина