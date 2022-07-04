Россия снимет ограничения на пересечение границы, введенные из-за COVID-19

С 15 июля Россия снимает ограничения на пересечение сухопутной границы государства, которые были введены в 2020 году в связи с распространением коронавируса, сообщили в понедельник в оперштабе по борьбе с коронавирусом.



В связи с улучшением эпидемиологической ситуации с 14 июня принято решение отменить ограничения на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но некоторые ограничения на въезд наземными видами транспорта еще продолжали действовать.

Кроме того, отменяются требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Белоруссии по прибытии в Россию авиатранспортом, сказано в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, ограничения на пересечение границ были введены в марте 2020-го в связи с угрозой распространения COVID-19.

Министр транспорта России Виталий Савельев в конце июня заявлял, что ведомство пока не видит предпосылок для банкротств российских авиакомпаний. По его словам, министерство занимается отслеживанием финансового состояния авиакомпаний с 2020 года, с начала пандемии COVID-19. Тогда удалось удержать их всех, ни одного банкротства не было. Министр отметил, что таким компаниям стоит помогать, стимулировать их.

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Маргарита Головатенко