В Минтрансе не видят предпосылок для банкротств российских авиакомпаний

Фото: Максим Платонов (архив)

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что ведомство пока не видит предпосылок для банкротств российских авиакомпаний, сообщает «РИА Новости».

По его словам, министерство занимается отслеживанием финансового состояния авиакомпаний с 2020 года, с начала пандемии COVID-19. Тогда удалось удержать их всех, ни одного банкротства не было. Министр отметил, что таким компаниям стоит помогать, стимулировать их.

Также Савельев добавил, что летний сезон дает компаниям возможность заработать. Он признал, что из-за закрытых зарубежных направлений и временно закрытых 11 аэропортов происходит удар по авиационному бизнесу.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня Росавиация в четвертый раз с начала июня продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра России. Оно будет действовать до конца месяца.

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Дарья Акимова