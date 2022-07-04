Челнинский исполком предъявил иски рекламным агентствам из-за долгов по билбордам

Фото: wikimedia.org / By Gennady Grachev from Moscow

Администрация Набережных Челнов подала в суд на несколько рекламных агентств, а еще на арендаторов билбордов на улицах города, с начала года накопилась почти сотня заявлений, сообщает Chelny.biz.



Требования исполкома — выплатить долги за установку и эксплуатацию конструкций, долги некоторых компаний тянутся с 2020 года. От должников требуют от 100 тысяч рублей за билборд плюс проценты.

В то время, как многие специалисты по рекламе в интернете еще не понимают, как перестроиться под новые законы, которые вступят в силу уже этой осенью, рекламщики из смежных направлений предвкушают повышение числа заказов. По мнению руководителя медиагруппы «РИМ» Ильи Фомина, быстрорастущий рынок интернет-рекламы может снизить темпы роста и уступить часть дохода от прибыли «наружке». Подробнее об этом — в материале «Реального времени».



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Маргарита Головатенко