В Татарстане пользователи начали продавать акул из «Икеи» — цены варьируются от 10 тысяч до 16 млн рублей

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В Татарстане после ухода «Икеи» пользователи начали продавать мягких акул. Цены варьируются от 10 тысяч до 16 млн рублей.

На одном из сайтов объявлений игрушку можно купить и за 20 тысяч, и за 100 тысяч, и за 500 тысяч. Покупатели могут приобрести акулу и за 1 млн или за 9,3 млн рублей.

Фото: скриншот

Самая высокая стоимость — 16 млн. Продавец из Казани не объясняет причину такой цены, а просто отмечает, что товар в хорошем состоянии.

Фото: скриншот

В конце июня в интернет-магазине Wildberries под брендом IKEA начали продаваться 1 400 товаров. Их реализуют 167 продавцов — и ни один из них не является представителем IKEA.



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Татьяна Леухина