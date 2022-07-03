Иммунолог рассказал о правилах купания в водоемах

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, на что обратить внимание при выборе водоема для купания, и назвал самые распространенные травмы и инфекции, которые можно получить в случае несоблюдения мер безопасности. Об этом сообщает RT.

Нельзя ни в коем случае купаться в состоянии алкогольного опьянения. Прежде чем нырять, рекомендуется проверить глубину: если слишком мелко, то можно получить перелом шейных позвонков. Также следует обратить внимание на таблички с надписью «Купаться запрещено».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Жемчугов рассказал, что городские водоемы наиболее загрязнены.

— Бывают тяжелые, особо опасные инфекции — болезнь легионеров (заболевание, проявляющееся поражением легочной ткани с развитием тяжелой формы пневмонии, — прим. ред.). Надо упомянуть сопряженную с купальным сезоном вспышку кишечных инфекций. Это дизентерия, брюшной тиф, гепатит А — там, где канализация попадает в водоемы, — пояснил специалист.



В среду главный государственный инспектор республики по маломерным судам Юрий Венедиктов сообщал, что с начала года на водных объектах Татарстана погибли 17 человек — это на 45% меньше, чем в прошлом году (37 человек). С начала купального сезона в республике погибли 10 человек, что на 43% меньше, чем за прошлый купальный сезон (23 человека).

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Татьяна Леухина