Казань попала в список популярных направлений в июле

Казань попала в список городов, куда планируют отправиться российские туристы в июле. Об этом говорится в исследовании сервиса Ostrovok.ru.

Кроме столицы Татарстана, в списке оказались Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Анапа, Калининград, Геленджик, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Махачкала.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Почти каждое третье бронирование (28%) приходится на Краснодарский край. Резкий скачок по количеству бронирований совершила Махачкала: годом раньше она не вошла даже в топ-30, а теперь замыкает десятку лидеров.

Средняя стоимость ночи в российских отелях в июле составляет 4 140 рублей. Она практически не изменилась по сравнению с прошлым годом, отмечается в исследовании.

По словам исполнительного директора Ассоциации отелей Казани и Республики Татарстан Александра Юшутиной, в Казани стало чуть меньше туристов, но продолжительность отдыха увеличилась: если раньше в среднем гости приезжали в столицу Татарстана на два-три дня, то теперь — на пять-семь дней.



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Татьяна Леухина