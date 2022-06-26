Татарстан и Кемеровская область подписали соглашение о сотрудничестве до 2024 года

Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписали новую редакцию плана мероприятий по реализации соглашения между коллегией администрации Кузбасса и правительством республики о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах на 2022—2024 годы. Это произошло во время посещения президентом республики администрации Новокузнецка.

Предыдущий план мероприятий реализовали и завершили в 2021 году.

Фото: tatarstan.ru

— В Татарстане есть хорошие технологии по капитальному ремонту грузового автотранспорта, переводу автотехники на газомоторное топливо. Наши предприятия готовы укреплять кооперацию по развитию инфраструктуры хранения нефти и нефтепродуктов. Предлагаем рассмотреть возможность использования автомобильной техники КАМАЗ на строительстве промышленных и логистических объектов Кузбасса, — передает слова Минниханова пресс-служба президента республики.

Он подчеркнул, что республика всегда готова к обмену опытом в сферах поддержки предпринимательства и подготовки кадров для производства на базе отраслевых ресурсных центров. Минниханов добавил, что в вузах сейчас обучаются 114 студентов из Кузбасса.

Товарооборот между регионами составляет более 2,3 млрд рублей в год. Татарстан активно поставляет в Кузбасс грузовые автомобили и автобусы, шины, дизельное топливо и бензин, продукты питания, моющие средства и продукцию легкой промышленности, медицинские инструменты и оборудование, узлы учета воды и многие другие товары.



На прошлой неделе Минниханов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве и план мероприятий по его реализации до 2024 года.



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Татьяна Леухина