В Набережных Челнах пострадали два человека на пожаре в многоэтажке

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Набережных Челнах парень и девушка пострадали на пожаре в многоэтажке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о пожаре поступило сегодня утром. Происходило горение вещей и мебели в квартире на 8-м этаже на площади 8 квадратных метров. На пожаре пострадали девушка 2005 года рождения и юноша 2004 года рождения.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора.

В конце июня в Нурлате во время тушения пожара в частном доме обнаружено тело подростка 2007 года рождения. Возгорание произошло в сарае, а затем огонь перекинулся на дом, в котором находился подросток.



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Татьяна Леухина