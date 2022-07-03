В Татарстане предприятия подали заявки на льготные кредиты для импортных закупок на 2 млрд

Фото: Максим Платонов (архив)

Предприятия Татарстана воспользовались программой льготного кредитования закупок приоритетной для импорта продукции. Об этом сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на совещании в Доме правительства РТ.

В банки подали семь заявок от предприятий Татарстана на общую сумму порядка 2 млрд рублей, выдали один кредит на 76 млн рублей. При ключевой ставке ЦБ 9,5% льготная ставка составляет 5,85%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Ставка значительно ниже ключевой, отраслевым министерствам и муниципалитетам необходимо информировать предприятия и организации о возможности использования данной меры поддержки, — передает слова Шагиахметова пресс-служба Минэкономики Татарстана.



В начале июня сообщалось, что в Татарстане по программе льготного кредитования на пополнение оборотных средств системообразующих организаций выдано 4,7 млрд рублей.



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Татьяна Леухина