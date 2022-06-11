За неделю системообразующим предприятиям Татарстана выдали 4,7 млрд рублей

За эту неделю в Татарстане по программе льготного кредитования на пополнение оборотных средств системообразующих организаций выдано 4,7 млрд рублей, сообщил вице-премьер — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

По его словам, в части вовлечения предпринимателей в федеральные меры поддержки за прошедшую неделю было подано 270 заявок на сумму 4,8 млрд рублей. Из них было одобрена 161 заявка на сумму 4,1 млрд рублей.

Шагиахметов отметил, что предпринимателям также оказаны республиканские меры поддержки. Так, за неделю бизнесменам республики было подано 30 заявок на сумму 51,2 млн рублей. Одобрено за неделю 28 заявок на сумму 15,1 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В связи с очередным снижением ключевой ставки Центрального банка России до 9,5%, процентные ставки по республиканским программам микрофинансирования будут скорректированы, подчеркнул министр.

22 мая Мидхат Шагиахметов сообщил, что отсрочку уплаты страховых взносов за второй квартал получили более 150 тысяч предприятий и организаций Татарстана, в том числе 80 тысяч индивидуальных предпринимателей. Отсрочку платежей на год налоговая служба провела автоматически. Общая сумма взносов составила 22,5 млрд рублей.

Максим Кокунин