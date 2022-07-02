В Казани начали действовать изменения трамвайных маршрутов — видео

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Многие жители Казани слышали о изменениях маршрутов трамваев со 2 июля, а также о возможности бесплатной пересадки с одного трамвая на другой в попутном направлении в течение часа. Однако не все понимают, что это возможно лишь при оплате транспортной картой, на которой должен быть специально записанный тариф «Трамвай 60 минут». Эти нюансы казанцам сегодня лично объяснял заместитель генерального директора «Метроэлектротранс» Алексей Сидоров.

Как рассказала кондуктор Надира Ниязова, многие хотели проехать с пересадкой после оплаты банковской картой или наличными. Но после этого сталкивались с тем, что за пересадку без транспортной карты нужно платить.

Главное новшество маршрутов трамваев — они с сегодняшнего дня ходят в речной порт: возобновили короткий маршрут №2 от главного железнодорожного вокзала. К речным воротам города можно добраться и на трамвае №1. Сообщение от центра Казани до речпорта возобновили, чтобы туристам было проще передвигаться.

На отрезке Химическая — Караваево, по которому раньше ходил трамвай №1, теперь ходит трамвай №8. По маршруту ЖД вокзал — Глазунова теперь пускают трамвай №7, чтобы разгрузить наиболее сложный участок, по которому курсируют трамваи №5 и №5а, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В Казани со 2 июля вели новый тариф «Трамвай 60 минут». В Комитете по транспорту Казани сообщали, что по нему с транспортной картой в течение часа можно будет совершить неограниченное количество бесплатных пересадок с трамвая на трамвай любого маршрута в попутном направлении. В этом случае фиксированная плата составит 31 рубль.

Однако есть нюансы. Положить деньги на карту одним из самых удобных способов — онлайн — можно лишь на десять поездок. Пополнить на большее количество дней возможно только у кассира. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко