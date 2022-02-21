В Арском районе РТ выявили нарушения в организации питания детей в двух школах и четырех детсадах

Фото: Максим Платонов (архив)

В двух школах и четырех детских садах Арского района Татарстана выявили нарушения при организации питания детей. В частности, фактический рацион питания не соответствовал утвержденному примерному меню, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Кроме того, в образовательных организациях сотрудники столовой не прошли обязательные медицинские обследования и гигиеническое обучение. Также не в полном объеме велась бракеражная документация, хлеб принимался без маркировки, а посуда, в которой детям подавали блюда, была со сколами.

В адрес руководителей школ и детских садов, где зафиксировали нарушения, прокуратура внесла представления. Они рассмотрены и удовлетворены. Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Фото: Максим Платонов (архив)

В этом месяце нарушения организации питания детей в образовательных организациях обнаружили и в Новошешминском районе Татарстана. В частности, сотрудники прокуратуры зафиксировали недостаточное количество посуды из нержавеющей стали, вместо которой использовались алюминиевые кастрюли; совместное хранение разделочного инвентаря — ножей и разделочных досок для сырых и вареных продуктов; отсутствие контроля соблюдения температурного режима хранения суточной пробы в холодильнике и т.д.

