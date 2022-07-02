В Казанской цирковой школе обучаются более сотни детей

В Казанской цирковой школе учится более сотни детей и все они занимаются по разным направлениям циркового искусства. Об этом «Реальному времени» рассказала директор цирка Эльмира Булатова.

— Больше ста, это точно. Это очень большое количество детей в разных жанрах. Я даже могу сказать, что недавно прошел набор. Что касается инвентаря и преподавателей, то все в полном комплекте, все укомплектовано, весь инвентарь и реквизит имеются. Какие-то потребности возникают, но это хозяйственные вопросы, — сказала она.

Стоит отметить, что 7 июля Казанской цирковой школе исполнится 25 лет. По словам Булатовой, цирк очень ждет эту дату и усиленно готовится к предстоящим мероприятиям.

— С 6 числа уже будет генеральная репетиция номеров, — сообщила директор казанского цирка.

Фото: Ринат Назметдинов

Эльмира Булатова рассказывала «Реальному времени», что цирк собирается представить 7 июля.

— Будет представлено 17 номеров, но это я уже забегаю вперед. Естественно, в анонсе мы все это расскажем подробно. Билеты будут продаваться по чисто символической цене. Мы будем ждать жителей и гостей Казани, — заявила Булатова.

Детская цирковая школа открылась в 1996 году по решению Кабинета министров Татарстана. Обучение в ней строится на предметной основе, в список входят акробатика, гимнастика, хореография, танец, актерское мастерство, жонглирование и эквилибристика. Кроме того, более 40 ее выпускников работают в различных цирках по всему миру, в том числе в «Дю Солей», а также в компании «Росгосцирк».

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Максим Кокунин