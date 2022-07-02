Глава Удмуртии подал документы для участия в выборах в сентябре

Глава Удмуртии Александр Бречалов подал в ЦИК республики документы для участия в выборах руководителя региона, которые пройдут в сентябре. Об этом сообщили в его пресс-службе.



— Рабочая группа по приему и проверке документов, представляемых кандидатами в избирательную комиссию, приняла пакет документов, — сказано в сообщении.

Бречалов выдвигается от партии «Единая Россия». Кроме него в выборах главы Удмуртии участие планируют принять депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За Правду» (СРЗП) Вадим Белоусов, представитель партии «Зеленая альтернатива» Георгий Лещев, руководитель фракции КПРФ в гордуме Ижевска Александр Сыров, представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Сегал и координатор ЛДПР в регионе Тимур Ягафаров.

Фото: kremlin.ru

В конце мая президент России Владимир Путин поддержал намерение Александра Бречалова переизбираться на пост главы Удмуртии.

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Маргарита Головатенко