Владимир Путин поддержал намерение Бречалова переизбираться на пост главы Удмуртии

Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Удмуртии Александра Бречалова переизбираться на этот пост в сентябре.



Бречалов в ходе беседы с президентом в формате видеоконференции рассказал о проделанной работе и поделился, какие планы планирует реализовать в регионе в ближайшие годы.

— Я готов и хочу работать дальше. Если вы поддержите, то я хотел бы продолжить работу в республике и выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы Удмуртской республики, — приводит его слова «Интерфакс».

В ответ Путин пожелал Бречалову успехов.

Фото: kremlin.ru

Маргарита Головатенко