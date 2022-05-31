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Владимир Путин поддержал намерение Бречалова переизбираться на пост главы Удмуртии

11:33, 31.05.2022
Владимир Путин поддержал намерение Бречалова переизбираться на пост главы Удмуртии
Фото: vk.com/a.brechalov

Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Удмуртии Александра Бречалова переизбираться на этот пост в сентябре.

Бречалов в ходе беседы с президентом в формате видеоконференции рассказал о проделанной работе и поделился, какие планы планирует реализовать в регионе в ближайшие годы.

— Я готов и хочу работать дальше. Если вы поддержите, то я хотел бы продолжить работу в республике и выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы Удмуртской республики, — приводит его слова «Интерфакс».

В ответ Путин пожелал Бречалову успехов.

Фото: kremlin.ru
Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Удмуртия

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