Владимир Путин поддержал намерение Бречалова переизбираться на пост главы Удмуртии
Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Удмуртии Александра Бречалова переизбираться на этот пост в сентябре.
Бречалов в ходе беседы с президентом в формате видеоконференции рассказал о проделанной работе и поделился, какие планы планирует реализовать в регионе в ближайшие годы.
— Я готов и хочу работать дальше. Если вы поддержите, то я хотел бы продолжить работу в республике и выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы Удмуртской республики, — приводит его слова «Интерфакс».
В ответ Путин пожелал Бречалову успехов.
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