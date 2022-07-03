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Сегодня в Татарстане дождь и до +27 градусов

06:30, 03.07.2022
Сегодня в Татарстане дождь и до +27 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 3 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность и умеренный северо-восточный ветер. Днем местами возможен небольшой дождь, предупреждают в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане воздух прогреется до +22..+27 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +22 до +25°С. В Набережных Челнах ожидается от +21 до +24°С.

Фото: Максим Платонов

Как рассказывал профессор института экологии и природопользования, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев, по прогнозам Росгидромета, температура воздуха в июле в Татарстане будет ниже климатической нормы. Ведущую роль в создании совсем не жаркого второго летнего месяца будут играть арктические массы.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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