Сегодня в Татарстане дождь и до +27 градусов

В воскресенье, 3 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность и умеренный северо-восточный ветер. Днем местами возможен небольшой дождь, предупреждают в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане воздух прогреется до +22..+27 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +22 до +25°С. В Набережных Челнах ожидается от +21 до +24°С.



Фото: Максим Платонов

Как рассказывал профессор института экологии и природопользования, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев, по прогнозам Росгидромета, температура воздуха в июле в Татарстане будет ниже климатической нормы. Ведущую роль в создании совсем не жаркого второго летнего месяца будут играть арктические массы.



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Татьяна Демина