В России подтвердились 3 285 случаев COVID-19

За последние сутки в России коронавирус выявили у 3 285 человек. Всего заболевших по стране зарегистрировали 18 436 679, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Госпитализировали за сутки 1 112 заразившихся. Это на 3,1% меньше по сравнению с 1 июля.

По данным на 2 июля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 3 488 пациентов. Общее число вылечившихся от коронавируса на сегодняшний день составляет 17 865 093 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 51 россиянина. С начала пандемии от инфекции скончались 381 216 человек.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 2 июля читайте в подборке интернет-газеты.



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Маргарита Головатенко