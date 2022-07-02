В Казани в пятницу произошло 193 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

В Казани в пятницу, 1 июля, произошло 193 ДТП, из которых два с пострадавшими. В городе зарегистрировали столкновение и наезд на пешехода, сообщили в ГИБДД столицы Татарстана.

Семерых водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения, у троих водителей не было прав управления транспортом. В отделы полиции доставлены пять граждан по подозрению в совершении преступлений.



Фото: realnoevremya.ru

В Казани в среду, 29 июня, произошло 163 ДТП, восемь из них с пострадавшими. В столице Татарстана зарегистрировали пять столкновений, падение пассажира в общественном транспорте, а еще наезды на пешехода и на препятствие.



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Маргарита Головатенко