В Казани в среду случились восемь ДТП с пострадавшими

Фото: ГИБДД Казани

В Казани в среду, 29 июня, произошло 163 ДТП, восемь из них с пострадавшими, сообщили в ГИБДД города.

В столице Татарстана зарегистрировали пять столкновений, падение пассажира в общественном транспорте, а еще наезды на пешехода и на препятствие.

Восемь водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения, еще у трех водителей не было удостоверения на право управления транспортом. В отделы полиции доставили пять граждан по подозрению в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани во вторник, 28 июня, произошло 153 ДТП, в двух из них пострадали люди. Шестерых водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения.



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Маргарита Головатенко